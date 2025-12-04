Haberler Yaşam Milyarlık vurgun! Çalışanları ünlü iş insanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandırdı Milyarlık vurgun! Çalışanları ünlü iş insanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandırdı ŞENOL KANTÜRK ÖZEL HABER









Ünlü iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın sahibi olduğu Altur Turizm, büyük bir yolsuzluk ve zimmet skandalı iddiasıyla sarsıldı.

Şirket içinde farklı hesaplarda yapılan incelemelerde, bazı müdürlerin 1 milyar liraya yakın parayı usulsüz şekilde zimmetlerine geçirdiği öne sürüldü.