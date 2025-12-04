Milyarlık vurgun! Çalışanları ünlü iş insanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandırdı

Ünlü iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın sahibi olduğu Altur Turizm, büyük bir yolsuzluk ve zimmet skandalı iddiasıyla sarsıldı.
Şirket içinde farklı hesaplarda yapılan incelemelerde, bazı müdürlerin 1 milyar liraya yakın parayı usulsüz şekilde zimmetlerine geçirdiği öne sürüldü.
OTOPARKTA ÖLDÜ
İddiaların ortaya çıkmasının ardından, şirketin Genel Müdürü Bora Apa, Altur'un otoparkında kendi silahıyla yaşamına son verdi. Olay, şirket içinde şok etkisi yarattı. Şirkette görev yapan beş müdürün, Altur'un parasıyla kumar oynadığı ve büyük meblağlar kaybettiği iddia ediliyor.