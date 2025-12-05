81 ilde kaçak içki operasyonu düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde dün 'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Buna göre, 'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik düzenlediği operasyonlarda 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildi. 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

MARMARİS'TE OTELE BASKIN

İzmir'de de İl Jandarma ekiplerinin yaklaşan yeni yıl öncesi sahte ve kaçak alkdlü içki üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik başlattığı çalışmada, Karşıyaka ilçesinde operasyon düzenlendi. Aramada 2 bin 850 litre etil alkol ile 168 adet aroma kiti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin değerinin yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olduğu belirlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla Marmaris ilçesinde yapılan çalışmalarda tespit edilen bir otele ait depoda yapılan aramada üretimi durdurulan ve satışı yasaklanan 104 bin 150 adet şişe toplam 4 bin 166 litre bandrolsüz alkollü içki, 62 şişe gümrük kaçağı çeşitli markalarda alkollü içki ele geçirildi. D.Ş. isimli şüpheliye adli işlem yapıldığı açıklandı.