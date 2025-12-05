Ege’de yollar kan gölüne döndü

Trafik kurallarına uymama, aşırı hız ve dikkatsizlik can almaya devam ediyor. Ege Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazalarında 10 vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de kazalarda yaralandı.

9 YAŞINDAKİ NİSANUR ÖLDÜ

İzmir'in Buca ilçesinde geri manevra yapan pikabın çarpması sonucu yaralanan 9 yaşındaki Nisanur Güzel, hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümü ailesini perişan ederken sürücü gözaltına alındı. Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Samet Kilci ve arkasında yolculuk eden Mustafa Dalgıç hayatını kaybetti.

OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Kütahya'da kırmızı ışıkta bekleyen küspe yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu Bölücek kavşağında meydana geldi. Kazada şoför Veli Yücel ile araçta bulunan Fas uyruklu Badra El Alaoui (20) adlı kadın ile Kadza Eshael (26) ve Tahir Bayındır'ın hayatını kaybetti. Hisarcık ilçesinde ise, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil apartman duvarına çarptı. Kazada sürücüsü ağır yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada da, motosiklet tutkunu 33 yaşındaki Nazlı Orhan yaşamını yitirdi.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde meydana gelen feci kazada ise, kontrolden çıkan otomobil köprü demirlerine çarparak adeta demir yığınına döndü. Can pazarının yaşandığı kazada 17 yaşındaki İbrahim Özkan yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

NEFES KOÇUYDU

Uşak'ta meydana gelen kazada ünlü nefes koçu Aylin Özmen'in (46) otomobili takla attı. Aylin Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.