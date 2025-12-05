Sosyal medyada tanıştı kabusu yaşadı: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!

'KARTINIZI, HESABINIZI KULLANDIRMAYIN'

Adli Bilişim Uzmanı emekli polis İsa Altun, TCK'nın 158'inci maddesinde kredi-banka kartını, hesabını kullandırmanın 6 ay-1 yıl hapis cezasının yanı sıra 5 bin gün de idari para cezasının öngörüldüğünü hatırlattı. Altun, bu suçun işlenmesinde kara para aklanması, vergi kaçakçılığı veya sanal bahislerle ilgili durumun söz konusu olması halinde kişiler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3-10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığını, 20 bin iş günü idari para cezası öngörüldüğünü vurguladı.

Tuğçe D., erkek arkadaşına güvenerek maddi ve manevi yönden mağdur olduğunu belirten İsa Altun, "Mağdur; ailesinin tehdit edilmesinden dolayı korkmuş, daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştur. Vatandaşlarımız birine yardım, işinin görülmesine aracılık ediyor, işini kolaylaştırıyorum diye banka hesaplarını iban bilgilerini, kredi kartlarını kullandırmasınlar. Bu bilgilerle kumar oynayabilir, kara para aklayabilirler. Ya da suç gelirlerinin azaltılması veya önlenmesine yönelik 15'inci maddeye muhalefetten yargılanabilirler. İban, banka hesapları kimse ile paylaşılmamalıdır. Aracılık yardım söz konusu olsa bile kişinin kanunu, suçu bilmemesi mazeret değildir. Haklarında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan işlem yapılmakta 3-10 hapis cezası istenebilmektedir" dedi.