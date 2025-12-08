Antalya'da diri fay söz konusu mu? Prof. Dr. Hasan Sözbilir değerlendirdi

Sözbilir, Antalya'da meydana gelen depremlerin ardından yer hareketlerinin başta AFAD olmak üzere devletin tüm kurumları tarafından hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Vatandaşlara seslenen Sözbilir, "Halkımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Bu bölgedeki fayların zaten büyüklüğü de çok fazla yüksek ölçekte bir problem yaratmıyor. Daha çok denizin içinde, Antalya'nın güneyinde zaten geçmişte bunlarla ilgili depremleri hissediyoruz. Antalya özelinde henüz büyük ölçekli bir deprem üretecek diri fay gözlenmiyor." ifadelerini kullandı.