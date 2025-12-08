Haberler Yaşam Bursa'da skandal görüntü! Otizmli öğrencileri sıralara bağladılar Bursa'da skandal görüntü! Otizmli öğrencileri sıralara bağladılar Son dakika haberleri...Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda ortaya çıkan görüntüler dehşeti düşürdü. 9-16 yaş arasındaki otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine inceleme başlatıldı. DHA









Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi. O görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Oğlunun okulda eğitim gördüğünü söyleyen Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirterek, "Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.