Katil 17 yaşında! Esenyurt'ta eski sevgilisinin annesini çekiçle öldürmüştü! Kan donduran detaylar... “Melisa, ya burada kansızlıktan ölürsün ya da...

İddianamede, Hasan E'nin yanında getirdiği çekiçle öldürme kastıyla Sevda Gül'e vurduğu ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği yazıldı. Saldırının ardından Hasan E., evde yaklaşık 4 saat 23 dakika boyunca bekledi. Savcılığa göre bu süre, Melisa'nın eve gelmesini beklemek için planlı olarak geçirildi.

İddianameye göre Hasan E. ile Melisa Nur bir dönem arkadaş, sonrasında sevgili oldu. Olaydan yaklaşık 2–3 hafta önce ayrılan çiftin kopuşu sonrası Hasan E.'yi öfkelendiği belirtildi. 11 Nisan günü Hasan E., çantasına koyduğu 23–30 cm boyunda çekiçle Melisa'nın Esenyurt'taki evine gitti. Saat 15.05'te kapıyı Melisa'nın annesi Sevda Gül açtı. Hasan E., anneye karşı cebir kullanarak zorla içeri girdi ve konutta kalmaya devam etti.

MELİSA İÇİN EVDE PUSU KURDU

İddianameye göre saat 19.28'de Melisa eve girdi. Hasan E., saklandığı yerden çıkarak bir anda genç kızın üzerine atladı. Melisa'nın ağzını ve burnunu kapatarak nefes almasını engelledi. Genç kız kendisini kurtarmaya çalışsa da başaramadı. Hasan E. daha sonra mutfaktan aldığı meyve bıçağını Melisa'nın boynuna sapladı. Melisa olayı anlamaya çalışırken sanığın birkaç kez daha bıçakladığı iddianameye girdi.

"YA KANSIZLIKTAN ÖLÜRSÜN YA DA..."

İddianamede, saldırganın bıçaklama sırasında Melisa'ya şu sözleri söylediği yer aldı: "Melisa, ya burada kansızlıktan ölürsün ya da burada sevişir tatlı bir ölüm yaşarsın." Sanığın bu sırada Melisa'nın göğsüne cinsel amaçlı ve rızası olmadan dokunduğu belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre sanık, Melisa Nur Gül'ün: cep telefonunu, bilgisayarını, kulaklığını, kolyesini, yüzüğünü, parasını, elbisesini bıçak zoruyla aldığı tespit edildi. Ayrıca anne Sevda Gül'ün cep telefonunun da cebir ve tehdit yoluyla alındığı belirtildi.

"BAŞKA EVRENDE BERABER OLURUZ"

Sanığın saldırı sırasında Melisa'ya: "Bir kere öpüşebilir miyiz?", Evden çıkmadan önce "Belki başka bir evrende beraber oluruz" dediği iddianamede yer aldı. İddianamedeki ayrıntılara göre katil zanlısı Hasan E, saat 19.45 sıralarında ikametten ayrıldı.

CİNAYET ALETİ ÇEKİCİ ÇÖPE ATTI

İddianamede Hasan E.'nin, yanında getirdiği ve Sevda Gül'ü öldürmekte kullandığı çekiçi Yenikent Mahallesi 665. Sokak ve 664. Sokak kesişimindeki Ehlibeyt Muhammediye Camii'nin arkasındaki çöp konteynerine attığı tespit edildiği belirtildi. İddianamede zanlının yakalanmasının ardından Melisa ve Sevda Gül'e ait gasp edilen eşyaların bir bölümü ele geçirildiği ve tesellüm tutanağıyla Melisa Nur G.'ye teslim edildiği belirtildi.

18 AYRI SUÇTAN 73 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede Hasan E. hakkında tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, cinsel istismar, iki ayrı nitelikli yağma, hürriyeti yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal dahil toplam 18 ayrı suçtan toplam 43 yıldan 73 yıla kadar ceza talep edildi.