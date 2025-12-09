Haberler Yaşam Esenyurt'ta 13 yaşındaki Eren evde ölü bulunmuştu! O gıdalar temiz çıktı: Soluk borusuna yemek mi kaçtı? Esenyurt'ta 13 yaşındaki Eren evde ölü bulunmuştu! O gıdalar temiz çıktı: Soluk borusuna yemek mi kaçtı? İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz kasım ayında 13 yaşındaki Eren Yılgın eve tavuk döner ve ayran siparişi vermiş ve işten dönen annesi tarafından evde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında işletme sahibi İ.Ş. ve kurye Y.E.Ü. gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. İşletme ise mühürlenmişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Eren'in yediği gıdalar alınan numunelerin Türk Gıda Konteksine uygun olduğu tespit edildi. Eren'in Yılgın'ın Adli Tıp Kurumu raporunundan gelecek olan haber her şeyi netleştirecek. SABAH









İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz kasım ayında babasıyla evde bulunduğu sırada eve tavuk döner ve ayran siparişi veren Eren Yılgın, dakikalar sonra hayatını kaybetti. Babası evden çıkınca Eren'in cansız bedenini eve sonradan gelen annesi buldu. Eren'in ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Abisinin yardımıyla Eren'in telefonu açıldı. Telefondan siparişin verildiği döner ve ev yemekleri satılan işletmeye ulaşıldı. İşletmeci İ.Ş. ve kurye Y.E.Ü. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheliler somut bir delil bulunamamasından dolayı serbest bırakıldı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ Esenyurt İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çorba, ayran ve dönerden numune aldı. Numuneler incelemeye alınırken hijyen şartlarına uymadığı iddiasıyla işletmeye 42 Bin TL ceza yazıldı. İşyeri ruhsatı olmadığı belirlenen işletme mühürlendi. Oğlunun ölümü sonrası açıklama yapan baba Salih Yılgın: "Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor. Aynı yerden yemek sipariş edip zehirlenen kimseyi duymadım. Rapor çıkmadan bir şey demem yanlış olur. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam. Adli Tıp Raporu çıkar. Ona göre cezası olan çeker" dedi.