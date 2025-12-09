Haberler Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı! Otellerde kimlik uygulaması sona erdi Resmi Gazete'de yayımlandı! Otellerde kimlik uygulaması sona erdi Son dakika haberleri...Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, konaklama amacıyla gelen müşterilerden T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi almasına yönelik uygulama sona erdi. HABER MERKEZİ









Kişisel Verileri Koruma Kurumu, turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerin T.C. Kimlik Belgesi fotokopisinin kaydedilmesi hakkında ilke kararını yayımladı. Buna göre, kimlik fotokopisi alınması uygulaması sona erdi.

Türkiye'de otellerde konaklamak isteyenlerden kayıt işlemleri için ilk olarak T.C. Kimlik Belgesi isteniyor, fotokopisi çekilip saklanıyordu. Ayrıca otel müşterileri, kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilmek üzere kamunun sistemine işleniyordu. Böylece araması olan kişiler otellerden alınıp ifadeleri ve gerekirse gözaltı süreçleri başlıyordu.