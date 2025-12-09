Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Avukatı duyurdu: 8 kişi hakkında harekete geçildi

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ' Dosya kapsamında İ.Ö.'nün de avukatlığını yapan Uçanok, gazetecilik görevini ifa ederken, düşünce ve görüşlerini açıkladığı için müvekkilinin sözlü şiddete maruz kaldığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Avukat Uçanok, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sözde kadına karşı şiddetin hesabını soracakları iddiasıyla yola çıkan birtakım kişiler, kontrolsüz sosyal medya platformlarında, özellikle gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri yayınlarda İ.Ö.'nün kişisel verilerini ifşa etmekte, özel hayatına, aile hayatına, kadınlığına ve her türlü kutsal değerine saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, salt kendisinin kadın olması ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından ötürü yapılmaktadır. Yine sözde, Türk toplumunun kendilerine destek verdiğini iddia eden bu kişiler, bir kadının hem toplumsal olarak hem de inancımızda kutsal sayılan değerlerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedirler. Bu durum hem müvekkilimizi hem de ailesini çok zor duruma düşürmekte, mağduriyetlerine sebep olmaktadır.

Üstelik bu kişiler, eylemlerini yalnızca İ.Ö.'ye değil, bilhassa kadınlar olmak üzere kendilerinden farklı düşünen, tarafsız, objektif bir şekilde meseleleri ele almaya çalışan herkese yöneltmekte, bir linç furyası başlatarak algı operasyonu ile kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar. İ.Ö., bir kadın ve demokratik topluma katkı veren, halkın haber alma hakkını temsil eden bir gazeteci olarak tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Biz de avukatları olarak toplumu manipüle ederek kadınlarımızı hedef tahtası hâline getiren kişiler ve zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.