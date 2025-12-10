Adana'da akılalmaz olay! 4 çocuk 4 motor beğenip çaldı! Adana'da 4 çocuk motosiklet galerisine giderek beğendikleri 4 motosikleti çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle 14-15 yaşlarında olan 4 çocuk kısa sürede yakalanarak tutuklandı. İHA









Akılalmaz olay, 30 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Girne Bulvarı'nda motosiklet satışı yapan bir galeride meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan M.H. (14), B.K. (15), İ.A. (15) ve E.K. (14) gezintiye çıktıkları sırada sıfır motosiklet satan bir galerinin önüne geldi.

KEPENGİN ALTINDAN GEÇTİ

Çocuklar vitrinden birbirlerine beğendikleri motosikletleri gösterdi. Ardından çocuklardan biri zorla kepengin altından geçip galeriye girdi. Sonra kepengin tuşuna basarak açtı. Ardından diğer çocuklar da içeri girdi. İçeri giren çocuklar beğendikleri motosikletleri alıp götürdü.