Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? İşte püf noktaları...

Beyaz sirkeli bezi, soğuk suyla durulayarak tekrardan leke üzerine sürün. Sürmeden önce yine beyaz sirkeye batırmayı unutmayın. Sirke içerisinde bulunan asit, bölgede bulunan çamaşır suyunu yok edecektir. Çamaşır suyu lekesi konusunda oldukça etkili bir ürün olan beyaz sirke, kumaş üzerinde herhangi bir etkiye neden olmaz. Ancak bu durum beyaz sirke için geçerlidir. Diğer sirke çeşitleri, kumaşa zarar verebilir. Bu nedenle sadece beyaz sirkeyi çamaşıra sürebilirsiniz.