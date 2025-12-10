Trabzon'da kahreden ölüm! Kimyasal tepkime şüphesi: Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırmış

Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı: Başkan Gennç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan çalışma arkadaşımız Hakan Katırcı'nın kıymetli eşi Ümran Katırcı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume kardeşimize Allah'tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Hakan Katırcı olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."