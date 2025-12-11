Avustralya ilke imza atmıştı! Sosyal medya yasağı artık dünyaya yayılıyor!

Avustralya, 16 yaş altına sosyal medyayı tamamen yasaklayan ilk ülke oldu. Avustralya'nın attığı bu adım diğer ülkeler içinde test niteliği taşırken sosyal medyaya karşı küresel dönüşüm de dikkat çekiyor. Dünyada da benzer adımlar hızla yayılıyor. İngiltere, Danimarka ve Çin gibi ülkeler de farklı düzenlemeler için çalışmalar yürütüyor. Çok sayıda ülke, sosyal medya kullanımına ilişkin yaş sınırlarını getirmeyi planlıyor.