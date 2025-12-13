Dİlovası'ndaki fabrika yangınında 7 kişi can vermişti! İddianame hazır: Sanıklar o suçlardan yargılanacak

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; 4 sanığa 'Olası kast' suçundan, 9 sanığa 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, 4 sanığa ise 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açılması talep edildi.

Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve Güven Demirbaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRÇOK İSİM AÇIĞA ALINDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin (OSGB) Sorumlu Müdürü Ünal Aslan ile fabrika binasını kozmetik firmasına kiraya veren mal sahibi Güven Demirbaş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu. Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

4 SANIĞA 'OLASI KAST'TAN CEZA İSTENDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 91 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. İddianamede; 4 sanığa 'Olası kast' suçundan, 9 sanığa 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, 4 sanığa ise 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açılması talep edildi. İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Görkberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. 8 sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 4 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.