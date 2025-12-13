  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam TBMM'de cinsel taciz olayında 3 tutuklama

TBMM'de stajyer olan D.K., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak Meclis lokantasında çalışan H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) meydana gelen cinsel taciz olayında 3 kişinin tutuklandığı, bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.U, R.S, İ.B. ve R.Ç, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden D.U, R.S. ve İ.B'nin, "cinsel taciz suçundan" tutuklanmalarına karar verdi.

Hakim, R.Ç'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

