90-30-50 metodu ile 2 ayda 15 kilo verdi

29 yaşındaki genç kadın son derece basit ve verimli bir uygulama önerdiğini öne sürüyor. Sosyal medyada çeşitli videolar paylaşan kullanıcı 90-30-50 adını verdiği bir kilo verme yönteminden bahsediyor.

Sosyal medyada uyguladığı diyet programını paylaşan iki çocuk annesi sosyal medya fenomeni, metabolizmasını hızlandırmak ve yağları vücuttan atmak için çeşitli yöntemler deniyor.

İki çocuk annesi, her gün en az 90 gram protein, 30 gram lif ve 50 gram sağlıklı yağ tüketmeyi amaçlayan bir diyet programı oluşturdu. Bu yöntem, kısa sürede yayılarak birçok insanın dikkatini çekmeye başladı.

Fenomen iki ayda 15 kilo verdiğini belirterek yaza daha fit hazırlanmanın mümkün olduğunu gözler önüne serdi. Yöntemlerini takipçileriyle paylaşan genç kadın, yöntemin amacını şu sözlerle ifade etti: