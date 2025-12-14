90-30-50 metodu ile 2 ayda 15 kilo verdi

Sosyal medyada uyguladığı diyet programını paylaşan iki çocuk annesi sosyal medya fenomeni, metabolizmasını hızlandırmak ve yağları vücuttan atmak için çeşitli yöntemler deniyor.
29 yaşındaki genç kadın son derece basit ve verimli bir uygulama önerdiğini öne sürüyor. Sosyal medyada çeşitli videolar paylaşan kullanıcı 90-30-50 adını verdiği bir kilo verme yönteminden bahsediyor.
İki çocuk annesi, her gün en az 90 gram protein, 30 gram lif ve 50 gram sağlıklı yağ tüketmeyi amaçlayan bir diyet programı oluşturdu. Bu yöntem, kısa sürede yayılarak birçok insanın dikkatini çekmeye başladı.
Fenomen iki ayda 15 kilo verdiğini belirterek yaza daha fit hazırlanmanın mümkün olduğunu gözler önüne serdi. Yöntemlerini takipçileriyle paylaşan genç kadın, yöntemin amacını şu sözlerle ifade etti:
"Bu besinler metabolizmayı hızlandırmak, yağ yakımını desteklemek, tokluk hissiyatı oluşturmak, kan şekerini dengelemek ve kas kütlesini artırmak için oldukça önemlidir. Sağlıklı kilo verme hedefi olan herkes için uygundur."
Kendi yöntemini deneme yanılmayla bulan Courtney, ilk etapta 30 gram proteinle başladığını ancak yorgun, aç ve halsiz hissetmeye başladıkça miktarı artırdığını aktarıyor.
Konuştuğu başka bir videoda protein alımının önemli olduğunu ve az miktarla kalındığında metabolizmanın yavaşlamasına neden olabileceğini anlatıyor. Hormonların dengesiz olabileceğini hatırlatan genç kadın, bu durumun kronik rahatsızlıklara yakalanma riski olduğunu söylüyor. Günde 90 proteine ulaşmak için ise bol miktarda yağsız et, yoğurt ve süzme peynir tüketiyor. Ayrıca çeşitli protein karışımlarından da faydalanıyor.Courtney'in diyet planına göre günde 30 gram lif tüketmeniz gerekiyor. Yani tahıl, fasulye ve sebze yemeklerinden zengin beslenmek gerekiyor.
Uzmanlar, günde 2000 kalorilik diyet uygulayan kişilerin 44 ila 78 gram arasında yağ tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Doymuş yağın ise 22 gramdan fazla olmaması gerekiyor. Courtney ise günde 50 gram tüketilmesi gerektiğini önerdiği için yağların zeytinyağı ve avokado gibi doğal kaynaklardan karşılanması gerektiğini belirtiyor.
Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler genç kadının yöntemlerini ve programlarını uyguluyor. Sıkı çalışma gerektiren program, verimli sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.