Haberler Yaşam Zonguldak'ta neden baktın dehşeti: Bıçaklanarak öldürüldü! Zonguldak'ta neden baktın dehşeti: Bıçaklanarak öldürüldü! Zonguldak'ta Cem Çakı, kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürürken araya girmek isteyen tekel bayi işletmecisi H.G.'yi de yaraladı. Polise teslim olan Cem Çakı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. DHA









Dehşete düşüren olay, dün akşam Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI Tartışmanın ardından Yangun, alışveriş için tekel bayisine yöneldiğinde Cem Çakı cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun'u ardından da araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.