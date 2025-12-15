Emine Yıldırımcan'a ne oldu? Müge Anlı'da şoke eden iddialar: Tespih makinesinde parçalandı

Raziye'nin daha sonra Ercan Yılmaz isimli bir kişiyle imam nikahlı birliktelik kurduğunu ve Emine'yi de yanına alarak Ercan'ın evine yerleştiğini ifade etti. Amcanın kızını görmek istediğinde sürekli engellendiğini, mahkemeye başvurmasına rağmen Raziye'nin çocuğu göstermediğini aktardı.

Ercan Yılmaz'ın ilk evliliğinden üç çocuğu vardı ve Emine bu çocuklarla aynı evde yaşıyordu. Bu üç kız çocuğu, yıllar sonra babaları hakkında cinsel istismar şikayetinde bulunarak Ercan Yılmaz'ın cezalandırılmasını sağladı. Kızlar ifade verirken, Emine'nin de Ercan tarafından evde anne yokken dövüldüğünü, duvara fırlatıldığını, hareketsiz kaldıktan sonra bir odaya kilitlendiğini söylediler.