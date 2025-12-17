Tuzla’da gemide korkutan yangın

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan gemi havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.