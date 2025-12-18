Denizli'de yeni bitki türü keşfedildi: Çameli pelemiri

"TÜR, YOĞUN OTLATMA BASKISI NEDENİYLE TEHLİKEDE" Prof. Dr. Yıldırım, "Araştırma sonuçlarına göre Cephalaria cameliensis, yalnızca Denizli-Çameli ve Muğla- Fethiye arasında yer alan dar bir coğrafyada, 1350-1850 metre arasındaki habitatlarda yayılış gösteriyor. Türün genel görünümü, yaprak yapısı ve çiçek özellikleri; Cephalaria saldaensis, Cephalaria dirmilensis ve Cephalaria lycica gibi yakın türlerden belirgin farklar taşıyor. Moleküler analizler de bu ayrımı güçlü şekilde destekleyerek türün bağımsız bir takson olduğunu doğruladı. Türün yaşam alanının sınırlı olması ve bölgede gözlenen yoğun otlatma baskısı nedeniyle, Cephalaria cameliensis'in IUCN kriterlerine göre 'Tehlikede (EN)' kategorisinde değerlendirilmesini öneriyoruz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ BU BİTKİ İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ"



Türün dünyadaki dağılımına değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Cephalaria cinsi dünya genelinde yaklaşık 100 tür ile temsil edilen, Akdeniz Havzası'ndan Orta Asya'ya ve Güney Afrika'nın Cape bölgesine kadar uzanan geniş bir yayılışa sahip bir gruptur. Türkiye ise bu cins için önemli bir çeşitlenme merkezi olup, yakın dönem çalışmalarla birlikte en az 47 türün varlığı kesin olarak ortaya konmuştur; bu türlerin neredeyse yarısı endemiktir. Son tanımlanan Cephalaria cameliensis ve Cephalaria dumanii türlerinin de eklenmesiyle Türkiye'deki toplam Cephalaria tür sayısı 49'a yükselmiş, böylece ülkemizdeki endemik Cephalaria türlerinin sayısı da 25'e ulaşmıştır. Bu artış, Anadolu'nun cins içindeki küresel önemi ve yüksek endemizm oranını daha da belirgin hâle getirmektedir" dedi.



