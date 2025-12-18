RTÜK’ten 2 dijital platforma ve 3 radyoya ceza yağmuru!

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığında gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, son zamanlarda içeriği hakkında inceleme başlatılan bir dizi de dahil pek çok yayın ihlaliyle ilgili karar alındı.

DİJİTAL PLATFORMA CEZA

Bir dijital platformunda yayımlanan 'Jasmine' adlı diziyle ilgili hazırlanan rapor, Üst Kurul toplantısında ele alındı. RTÜK, dijital platforma 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlalden en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.