Yalova'da 12 yaşındaki Kerem Karakaya davası! Arkadaşı tüfekle vurmuştu: 7 yıl sonra cinayet şüphesi!

'FATİH OLAY YERİNİ GÖRMEDİ'

Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut ise Fatih B.'nin olay yerini görmediğini, bu nedenle çelişkili ifadeler verdiğini belirtip, Serpil B.'nin tutuklanmasını talep ederek, "Fatih'in olay yerini görmediğini ve bilmediğini düşünüyoruz. Bu olayda jandarma gelene kadar hiç kimse tüfeği görmüyor. Jandarma geldikten sonra olay yerindekiler, komşular tüfeği görüyor" diye konuştu.

AVUKATIN TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutuklama talebini reddeden mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan; dosyaya konu tüfeğin, 11 yaşındaki Fatih B.'nin olay tarihinde tüfeği kaldırma, atışa hazırlama, kartuş boşaltma işlemlerini yapabilecek yeterliliğinin bulunup bulunmayacağı hususunda düzenlenecek rapor ile adli emanette bulunan tüfek kartuşunun olaya konu tüfek ile birlikte Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilerek, kartuşun anılı tüfekten ateşlenmeye uygun bir kartuş olup olmadığı, eğer anılı tüfekten ateşlenmeye uygunsa tüfekten ateşlenip ateşlenmediği, oluşturabileceği yaranın şevrotin yarası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, eğer ateşlendiyse ölüm sonucunu doğurabilecek nitelikte olup olmadığı hususunda uzmanlık raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

'MAHKEMENİN İSTEDİĞİ RAPORLAR BEKLENİYOR'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan avukat Şermin Tankut, Serpil B.'nin tutuklanmamasına tepki göstererek, "7 yıl geçti hala tutuklama olmadı. Duruşma gayet iyi geçti. Fatih çok rahat bir şekilde, olay yerinde olmadığını çelişkili ifadeler ile bize gösterdi. Mahkeme heyeti tekrar Serpil'i dinlemek istiyor. O zaman karar verecekler diye düşünüyorum. Adli Tıp'tan Fatih'in bu tüfeği kaldırıp, kaldıramayacağına ilişkin gelecek raporu bekleniyor. Olay yerinde bulunan tüfeğin kartuşu ve maktul Kerem Karakaya'nın kafasında olan yaradaki saçmanın, kullanılan tüfekten çıkıp çıkmadığı ile ilgili inceleme yapılacak onu bekliyoruz" dedi.

Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya ile babası Halil Karakaya, çocuklarının katilinin dışarıda gezdiğini ifade ederek davanın bir an önce sonuçlanmasını istediklerini belirtti.