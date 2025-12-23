Binlerce öğrenciye af geliyor! 1 Ocak’tan sonra Meclis'e taşınacak

Son dakika haberi… Üzerinde çalışılan taslak kanun teklifine göre, üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme gelecek. 1 Ocak'tan sonra Meclis gündemine taşınması beklenen yasal düzenlemeden 1200 tıp öğrencisinin yararlanması öngörülüyor.

BAŞKASINA TEZ YAZANA CEZA



Ayrıca başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap veya projeler yoluyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Bu fiilleri işleyenler, üniversiteden çıkarılacak. Kazandıkları akademik derece ve unvanları geri alınacak. Başkası adına ücretli veya ücretsiz şekilde tez yazan, üreten ya da aracılık eden kişilere 5 bin ila 10 bin lira arasında adli para cezası uygulanacak.