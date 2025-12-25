Sanal ikizlerle beynin içine dijital yolculuk

Beynin derinliklerine dijital yolculuk "Sanal İkizler" sayesinde mümkün hale geliyor. Alzheimer belirtileri henüz ortaya çıkmadan tespit edilebilecek. Dassault Systèmes, sağlık teknolojilerinde sınırları zorlayan yeni projesi "Step Inside Alzheimer's" (Alzheimer'ın İçine Adım Atın) ile beynin gizemli dünyasını dijital ortama taşıyor.
Ziyaretçileri etkileşimli ve sürükleyici bir keşfe davet eden bu deneyim, sanal bir beynin içinde dolaşma imkanı sunarak nörolojik hastalıkların bakımında yeni bir çağ başlatıyor. Aydınlatılmış ve hareketli bir küp içerisinde kurgulanan bu özel deneyimde katılımcılar; hasta, bakım veren ve araştırmacı gibi farklı bakış açılarından bir şehir, bir ev ve bir sanal beyin arasında gezinebiliyor. Bu yolculuk sırasında vücut sinyalleri, akıllı ev verileri ve dijital simülasyon tabanlı (in silico) araştırmaların gerçek zamanlı geri bildirim mekanizmalarıyla nasıl birbirine bağlandığı somut bir şekilde deneyimlenebiliyor.
GELECEĞİN SAĞLIK SİSTEMİ
Sistemin temelinde Dassault Systèmes'in 3D UNIV+RSES yaklaşımı yer alıyor. Dijital sağlık kayıtlarıyla kişiye özel oluşturulan sanal ikizler, sensör verileriyle sürekli güncelleniyor. Bu dinamik yapı sayesinde sağlık durumunda meydana gelebilecek değişimler, henüz fiziksel belirtiler ortaya çıkmadan fark edilebiliyor ve riskler erken aşamada azaltılabiliyor. Şirket, bu teknolojiyi dejeneratif nörobiyoloji alanında geleceğin "sağlık işletim sistemi" olarak tanımlıyor.
Kalp, karaciğer ve beyin gibi organların modellenmesi ve MEDIDATA çözümleriyle klinik araştırmaların yeniden tanımlanması, tıbbı şimdiden dönüştürmeye başlayan adımlar arasında yer alıyor. Dassault Systèmes, yapay zeka destekli hassas ve kişiselleştirilmiş sağlık vizyonunu sergilemek üzere Las Vegas'ta olacak. Şirket, 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek CES
2026 fuarında, sanal ikizleri sağlık hizmetlerinin merkezine yerleştiren bu teknolojileri 8705 numaralı stantta ziyaretçilerle buluşacak.