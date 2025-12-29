İzmit'de okul bahçesinde korku dolu anlar: Silahla rehin aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir lisenin bahçesinde bir kişi kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi silahla rehin aldı. Olay yerine gelen ekipler şahsı gözaltına alırken olayda kimsenin zarar görmediği öğrenildi.









Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci okul bahçesinde silahla rehin aldı. Okula gelen polis, olaya müdahale etti.





Olay, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü genci takip ederek okul bahçesine kadar izledi, ardından yanındaki silahla rehin aldı. Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.