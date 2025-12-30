Kapıdağ Elif için ayakta

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sevgilisiyle kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı öğrenilen Elif Kumal'a bir daha ulaşılamadı.

ÖZEL TİM HER YERDE ARIYOR

Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi. Kayıp Elif için resmen bir seferberlik başlatıldı. AFAD'dan drone destekli arama timi, 50'den fazla jandarma komando, iz köpeği, UMKE ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönülleri Elif Kumal'ın olabileceği her yerde arama ve tarama faaliyetini sürdürüyor. Drone ve özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi yakından tanıyan off-road gruplarının da destek verdiği öğrenildi. Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve ormanlık alanların karış karış tarandığı, ancak şu ana kadar Elif Kumal'a ait herhangi bir ize ulaşılamadığı bildirildi. Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

ARABA PARÇASI BULUNDU

ARAMA çalışmalarına jandarma arama kurtarma birimlerine bağlı dalgıçlar da dahil edildi. Ekipler, gölet ve çevresindeki su kaynaklarında su altı arama faaliyetlerine başladı. Ayrıca arama sırasında, Elif Kumal'ın kullandığı araca ait olabileceği değerlendirilen bir parçaya ulaşıldığı, parçanın bulunduğu noktada aramaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Kumal'ı bulmak için çalışmalar sürerken, erkek arkadaşı E.G.'nin (37) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.