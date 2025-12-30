Yargıtay'dan Narin Güran cinayetine onama! Gerekçede dikkat çeken detaylar...

YARGILAMALAR USULE UYGUN YAPILDI

Yargıtay onama gerekçesinde, yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, ifade edilerek, şöyle denildi: "Yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan raporların yeterli, denetime ve hüküm kurmaya elverişli olduğu. Hukuka aykırı delilin veya eksik incelemenin bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında adil yargılanma hakkının ihlaline neden olacak iş veya işlemin bulunmadığı.

Bozma nedeni saklı olarak maktule yönelik eylemin sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı. Düzeltme nedeni saklı olarak anılan sanıkların eylemlerine uyan suç vasfının ve suça iştiraklerinin niteliklerinin doğru biçimde belirlendiği, birleştirilmesi zorunlu olan dava dosyasının bulunmadığı.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilerek emanet kaydı yapılan eşyaların fazla olması, iddianamede de anlatımı bulunan ve sevk maddesi gösterilen müsadere ile ilgili olarak her zaman hüküm kurulabileceği gözetildiğinde kısa karar ile hüküm arasında çelişkiye neden olunmadığı.