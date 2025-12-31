2026 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı! MPİ çekiliş sonuçları...

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.
800 milyon TL'lik büyük ikramiye için 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba (bugün) yapılacak.
Çekilişin ardından ikramiye kazanan rakamlar MPİ online ile eş zamanlı olarak Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango Online ile gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Çarşamba günü 18:30'da noter huzurunda çekilecek. 23:15'te yapılacak olan 800 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak.
MİLLİ PİYANGO TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLETE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Kazanan rakamların sıralı olarak yer aldığı biletin türüne göre ikramiye miktarı değişmektedir. Söz konusu tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise yarısı, çeyrek bilet ise dörtte biri alınır.
AMORTİ NE KADAR?
Biletin son rakamı amorti rakamı olarak adlandırılır. Çekilen 2 adet amorti rakamından biri biletinizin son hanesinde yer alıyorsa bilet ücretini geri alabilirsiniz.
Amorti isabet eden;
- Çeyrek bilet ise 200 TL,
- Yarım bilet ise 400 TL,
- Tam bilet ise 800 TL iade alabilirsiniz.