Halit Yukay’ın ölümünde şok gelişme! 10 sanık yargıda

SANIKLAR SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Yargılama kapsamında duruşmada ifade veren gemi kaptanı C.T., herhangi bir çarpma yaşamadığını savundu. Denizde gördüğü tahta parçalarını "çöp" olarak değerlendirdiğini söyleyen kaptan, "Herhangi bir kaza emaresi oluşmadı, cihazlarda uyarı yoktu" dedi. Şirket yetkilisi A.G. ise kaptanın kendisini bilgilendirdiğini ve herhangi bir tehlike olmadığını söylediğini belirtti.

SAVCILIK 9 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kaptan C.T. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi ve gemi mürettebatı hakkında ise "yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.