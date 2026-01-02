Narin Güran davasında şok gelişme!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Yapılan araştırmalar sonucunda Narin'i öldürmekle suçlanan anne Yüksel Güran , ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Narin'in cesedini amca Salim'den alarak gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise, 4,6 ay hapis cezasına çarpıltıldı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi anne, ağabey ve amcanın cezasını geçtiğimiz hafta onadı. Bahtiyar'ın cezasını da bozarak öldürmeye yardım suçundan yargılanması istendi. Dosya davanın görüleceği 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek, ailenin avukatları Yargıtay'a anne yönünde başvuru yaptı.

"DOSYA YARGITAY CEZA KURULUNDA GÖRÜŞÜLSÜN"

Ailenin avukatının yaptığı açıklamada, "Narin dosyasında kamuoyunun cinayetin sebebi ve olayın bütün yönleri ile aydınlatılması yönündeki vicdani beklentileri, hükümlü/sanıkların kanun yolu aşamasında sunulan ve dikkate alınmadığına işaret ettiği delil ve uzman mütalaaları da dikkate alınarak dosyanın Yüksek Yargımızın /Yargıtay'ın diğer daire başkan ve üyelerinden oluşan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuda daha evvel verilmiş tebliğnamedeki görüşlere bağlı olmaksızın itiraz takdir yetkisi tamamen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na aittir" diye konuştu.