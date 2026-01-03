44 Eurofighter savaş uçağı teslimatı için tarih netleşti

44 Eurofighter savaş uçağı teslimatı için tarih netleşti

44 Eurofighter savaş uçağı teslimatı için tarih netleşti

TÜRKIYE'NIN gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda geçtiğimiz Kasım'da tarihi bir adım atıldı. İngiltere ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye; İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer uçak tedarik edecek. 2032'de tüm uçakların teslimatı tamamlanacak ve Türk Hava Kuvvetleri, 44 Eurofighter Typhoon'la daha da güçlenecek. Teslimatlarla Türkiye'nin F-4 filosu yenilenecek. İngiltere'den alınan uçakların teslimatına da 2030'da başlanacak. 2030'da 6, 2031'de 8, 2032'de 6 uçak olmak üzere 20 uçak Türkiye'ye teslim edilecek.

