Fenerbahçe tribün lideri saldırısında şok detay!

30 Aralık günü saat 04.15 sıralarında İstanbul Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fenerbahçe tribün liderlerinden İsmail Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda ağır yaralanan Gümüştekin hastaneye kaldırılmıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında eyleme iştiraki tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerin sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı açıklandı.

ARAMALARDA BİRÇOK SİLAHA EL KONULDU

Devam eden çalışmalarda ise, eylemi bizzat gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalandığı, yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda