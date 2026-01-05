SON DAKİKA: Şarkıcı Alya Şahinler KKTC dönüşü gözaltına alındı Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonu genişliyor. Edinilen son bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bugün düzenlenen 26 şüpheliye yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu saptanan 2 şüpheliden birinin ünlü sanatçı Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı. Şahinler, KKTC'den dönüşte İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şahinler'in gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e yükseldi.









Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek * suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı.