Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi ortaya çıktı

'O DÖNEMLER ALKOL BİLE ALMIYORDUM'

Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa'daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanında uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa'daki evimde uyuşturucu maddeyi ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kağıthane'deki evime taşınmıştım. Bu dönemlerde E.A. ile sevgiliydim. D.Y'de onun arkadaşıydı. Üçümüz bir gün bahçede yemek yerken S.S. ve yanında Ezel isimli bir kız ile tanıştık. Onların yanında başka kişiler de vardı ancak onları hatırlamıyorum. S.S. ve Ezel beni ekrandan tanıdıkları için bu vesileyle gelip tanıştılar. Daha sonra E.A. bu kişiler ile sosyal medyadan takipleşti. Bu şekilde arkadaşlığımız ilerledi, hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi. 08 Ocak 2020 tarihinde S.S ile E.A, S.S.'nin evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Ben de S.S.'nin evine E.A ile gittiğimde evde 10–12 kişi vardı. Orada Ahmet Göçmez ile tanıştım. Kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S.S, ben ve E.A. vardık. Başka kimse var mıydı hatırlamıyorum. Mutfağa doğru baktığımızda mutfakta bir hareketlilik olduğunu fark ettik. Daha sonra anladık ki S.S ile Ahmet kokain içmişler. Sonra S.S bana daha önce denedin mi diye sordu. Ben de evet bir kere denemiştim dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim. Ancak bir buçuk ay sonra bir kere daha gittiğimizde içtim. O süre zarfında biz Ahmet ile arkadaş olduk. İkinci gidişimde Ahmet de oradaydı. Tam hatırlamıyorum ancak Ahmet ile beraber gitmiş olabiliriz. Ev yine kalabalıktı. Kalabalık dağıldıktan sonra S.S. tekrar hazırlık yaptı. Ben de onlarla ilk defa orada kullandım. S.S bana mutfakta var dedi. Ben de mutfağa gidip buruna çekme şeklinde kullandım" dedi.