Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında kamuouyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra- Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy gözaltına alınmıştı. Ersoy'un evinde kokain ve yüzlerce uyuşturucu hap çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden aralarında oyuncu Doğukan Güngör, 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.