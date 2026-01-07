Habertürk'teki uyuşturucu skandalında kadın spikerden yeni ifade

Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un başrol olduğu uyuşturucu ve fuhuş skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren bir kadın spiker, tutuklu şüpheliler Mehmet Akif Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veyis Ateş'le ilgili de çarpıcı bilgiler verdi.
SUMA BEACH'DE PARTİLEDİLER
Akif'le 2017'de sosyal medyadan tanıştığını ve Akif'in o dönem alkol ve sigara dahi kullanmadığını aktaran kadın spiker, 2018'in temmuz ayında Kilyos'ta Suma Beach isimli plajda Big Burn festivaline katıldıklarını. Beraberinde getirdiği kız arkadaşına Mehmet Akif Ersoy'un sarkıntılık yaptığını söyledi.
"VEYİS ATEŞ 'KOKO'REÇ GETİRECEK"
Kadın spiker, tutuklanan Habertürk'ün eski genel müdürü Veyis Ateş'le ilgili de kritik bilgiler verdi. İşte o ifade: "4 Mayıs 2019'da ise D. isimli kız ve ben Akif'in evindeydik. Anahtarı bende vardı. Akif eve geldi akşam ve 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç (kokain) getirecek' dedi. Veyis Ateş geldi. Kendisi ile orada tanıştım. Çok geçmeden cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ben ve Akif'in ilk defa uyuşturucu kullanışımızdı" diye konuştu.
İKİ SEFER DE UYUŞTURUCUYU VEYİS ATEŞ GETİRDİ
Daha sonra Akif'le küsüp barıştığını ve sonra yine evine gittiğini anlatan kadın spiker, "Bu evinde 2 kere daha Veyis Ateş'i gördüm. Birinde sadece Veyis vardı. Üçümüz uyuşturucu madde kullanmıştık. Diğerinde ise tanımadığım iki kadın vardı. Beşimiz de uyuşturucu madde kullandık. Bu iki seferde de uyuşturucu maddeyi Veyis Ateş getirmiştir. Pandemi döneminde de aradı Akif beni ve eve çağırdı. Evde Ahmet Göçmez, ve birkaç kişi daha vardı. Eve girdiğimde mutfakta bir tabak içerisinde kokain vardı. zaten gittiğimde herkes uyuşturucu madde kullanıyordu" dedi.
TORBACIYLA SOKAKTA TEMAS
Yine bir keresinde Akif'in evindeyken çok sarhoş olduğunu ve Akif'in uyuşturucu madde siparişi verdiğini aktaran kadın spiker, "Biz D. isimli kadın ile kapıya çıktık. torbacıyı evin kapısına getirdik. Torbacı uyuşturucu maddeyi verip gitti" diye konuştu.