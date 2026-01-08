İş insanı Kemal Çağlar Temel sokak ortasında katledilmişti! Emri kimin verdiği belli oldu!

ŞÜPHELİLERİN OLAYDAKİ ROLLERİ VE ÖRGÜTLENME YAPISI Hazırlanan iddianamede, cinayetin, örgüt liderleri tarafından planlandığı, yöneticiler aracılığıyla emirlerin iletildiği ve tetikçi eliyle gerçekleştirildiği belirtildi. Sinan Memi'nin, çevresinde kendisini "Şebo Dayı ve Serhat Azat" olarak tanıttığı, 'Azatlar suç örgütü' mensubu olduğu Mercan Kondak ile birlikte hareket ederek olayı tasarlayan örgüt lideri konumunda olduğu ifade edildi. Boran Deniz'in ise çevresinde 'Osman Aslan' ismini kullandığı, Kemal Çağlar Temel'in öldürülmesi olayında Şahin Şimşek'i azmettirdiği, eylemin gerçekleşmesini sağladığı ve olayda dahli bulunan diğer şüphelileri bir araya getiren örgüt yöneticisi olduğu kaydedildi. Mertcan Kondak'ın, Sinan Memi ile birlikte hareket ettiği, tetikçiyi ayarlayan kişi olduğu, cinayet sonrası silahlarla birlikte tetikçiyi güvenli eve taşıdığı ve örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunduğu belirtildi. Muharrem Gazi Dede'nin, azmettirici Boran Deniz'den aldığı emir doğrultusunda hareket ettiği, bu emirleri olayda dahli bulunan diğer şüphelilere ilettiği ve cinayete örgütsel katkı sunduğu ifade edildi. Şahin Şimşek'in, Boran Deniz'den aldığı talimatla Kemal Çağlar Temel'i silahla vurarak ölümüne sebebiyet veren tetikçi olduğu vurgulandı.

KAÇIŞ VE LOJİSTİK DESTEK

Gürhan Bayır'ın, cinayet sonrası tetikçi Şahin Şimşek'i ticari taksiyle olay yerinden alarak otele götürdüğü belirtildi. Serkan Kazan'ın, 'Kazanlar suç örgütü lideri' olduğu, cinayet sonrası tetikçi Şahin Şimşek'i otelde karşıladığı, olayda kullanılan silahın saklanmasını sağladığı, tetikçinin kıyafetlerini değiştirmesine yardımcı olduğu ifade edildi. İlker Gürsel'in ise otelde resepsiyonist olarak görev yaptığı, aranan tetikçi ve Serkan Kazan'ı otelde sakladığı, personel odasını kullandırdığı ve olay sonrası Serkan Kazan'ı başka bir otele götürdüğü belirtildi. Adnan Şenses'in Serkan Kazan ile buluşup ardından tetikçiyi kaçıran kişi olduğu, Ercan Çalışman'ın ise cinayet öncesi ve sonrası lojistik destek sağladığı ifade edildi. Adnan Helete'nin korsan taksicilik yaptığı, tetikçi Şahin Şimşek'i saklandığı eve götürdüğü, ayrıca örgüt yöneticisi Boran Deniz'in yurt dışına kaçırılması için Ferit Ardıç ile irtibat kurduğu belirtildi. Tamer Elmas'ın ise firari olduğu, cinayet öncesi ve sonrasında şüphelilerin kaçmasını sağlayan ticari taksileri ayarladığı belirtildi. Ferit Ardıç'ın ise Boran Deniz'i olay sonrası Kırklareli'ne götürerek yurt dışına kaçmasına yardım ettiği ifade edildi. Yavuz Kaya, Yavuz Gökgöl, Abdullah Önal, İrfan Kırkboğa ve Mehmet Emir Düzyol'un olayda gözcülük yaparak cinayete iştirak ettikleri kaydedildi.

5 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede, olay yeri inceleme raporuna yer verilirken, Temel'in motosikletiyle işyerine geldiği sırada işyeri girişinde ateşli silahla vurularak yaşamını yitirdiği, şüphelinin olay yerine yakın bir konumda beklediği, eldiven takmadığı ve yüzünde beyaz renkli cerrahi maske olduğu olay sonrasında kaçtığı, olay yerinde çok sayıda mermi kovanları, deforme çekirdekler, cam üzerine isabet izleri ve yoğun kan birikintileri tespit edildiği aktarıldı. İşyeri giriş sürgülü kapısında ve çift camlı kapı üzerinde mermi isabet izinin olduğu, merminin ikinci camı kıramayarak iki cam arasına düştüğü, sürgülü kapı metal çerçevesi üzerinde sekme izinin bulunduğu yer aldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Temel'in vücudunda 5 mermi giriş yarası bulunduğu, yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğu ve atışların yakın mesafeden gerçekleştiği belirtildi. Temel'in ölümünün ateşli silah mermi yaralanmasına bağlı kafatası, yüz, kot ve omur kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.