Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne geliyor?

Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 'nin ne zaman olduğu araştırılıyor. 5 vakit namazın farz kılındığı bu geceyi ibadetle geçirecek olanlar 'Miraç Kandili ne zaman?' sorusunu araştırıyor. İşte Miraç Kandili tarihi...

Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

ÖNEMİ NEDİR?

"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.