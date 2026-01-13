Türkiye'de 86 yıl sonra bir ilk yaşanması bekleniyor! TÜİK'ten dikkat çeken 2075 detayı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan nüfus verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. TÜİK'in yayınladığı verilerde, kadın ve erkek nüfusunun birbirine yaklaşması dikkat çekti.
Buna göre; erkek nüfusu 42 milyon 734 bin 71, kadın nüfusu ise 42 milyon 638 bin 306 olarak kayıtlara geçti.
2026'DA BİR İLK! DENGELER DEĞİŞİYOR
TÜİK'in nüfus projeksiyonunda kadın-erkek nüfusuna dair dikkat çeken detaylar yer aldı.
TÜİK'e göre; 2026 yılında kadın nüfusu erkek nüfusunun önünde yer alacak.
DİKKAT ÇEKEN "2075" DETAYI
Nüfusun 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e yükselmesi beklenirken, bunun 43 milyon 996 bin 753'ünü erkekler, 44 milyon 191 bin 468'ini kadınlar oluşturacak. Böylece 2030'da kadın nüfusu, erkek nüfusunun 194 bin 715 kişi önüne geçecek.
Nüfusun 93 milyon 774 bin 618 olması beklenen 2050'de kadın sayısı 47 milyon 392 bin 442'yi bulacak. Söz konusu yılda erkek nüfusunun ise 46 milyon 382 bin 176 olması öngörülüyor. İki nüfus arasındaki fark ise 1 milyon 10 bin 266'ya çıkacak.
Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. 2075'te ülke nüfusu 88 milyon 286 bin 941'e gerileyecek.
Söz konusu dönemde kadın nüfusu 44 milyon 901 bin 967 ile erkek nüfusunun 1 milyon 516 bin 993 üzerine çıkacak. Bu dönemde erkek nüfus 43 milyon 384 bin 974 olması bekleniyor.
Nüfusta kadın üstünlüğü 22. Yüzyıl'a girerken de devam edecek. Bu kapsamda, 2100'de ülke nüfusunun 76 milyon 799 bin 416 olacağı öngörülüyor.
Nüfusun 37 milyon 713 bin 747'sini erkekler, 39 milyon 85 bin 669'unu kadınlar oluşturacak. Böylece kadın nüfusu erkek nüfusundan 1 milyon 371 bin 922 fazla olacak.