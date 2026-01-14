Haberler Yaşam O suç örgütünün yöneticilerindendi! Her yerde aranan 'Meylo' Kuzey Irak'ta yakalandı MİT ve İstanbul Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik bir operasyon düzenledi. Örgütün yöneticilerinden olan, 'Meylo' kod adını kullanan firari Mirhan Aygün Kuzey Irak'ta yakalanarak ülkeye getirildi. Aygün'ün çok sayıda suçun talimatını verdiği iddia edilirken tutuklanarak ceza evine gönderildi. SABAH









Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı ve Yeni Nesil Suç Örgütleri'nin arasında yer alan Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik önemli bir operasyon düzenledi.



Barış Boyun Suç Örgütü'ne düzenlenen iddianame "Suç Örgütünün Yöneticileri" arasında olduğu vurgulanan "Meylo" kod adlı firari Mirhan Aygün'ün Kuzey Irak'ta saklandığı tespit edildi.





2'si Kasten Öldürmeye Teşebbüs, 1'i Kasten Yaralama, 9'u Yağma Amaçlı Tehdit, 7'si Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 1'i Kundaklama, 1'i Yağmaya Teşebbüs, 1'i 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet olmak üzere toplamda 22 ayrı suça karışan ve Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticisi olan firari Mirhan Aygün gözaltına alındı.