O suç örgütünün yöneticilerindendi! Her yerde aranan 'Meylo' Kuzey Irak'ta yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı ve Yeni Nesil Suç Örgütleri'nin arasında yer alan Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik önemli bir operasyon düzenledi.
Barış Boyun Suç Örgütü'ne düzenlenen iddianame "Suç Örgütünün Yöneticileri" arasında olduğu vurgulanan "Meylo" kod adlı firari Mirhan Aygün'ün Kuzey Irak'ta saklandığı tespit edildi.
2'si Kasten Öldürmeye Teşebbüs, 1'i Kasten Yaralama, 9'u Yağma Amaçlı Tehdit, 7'si Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 1'i Kundaklama, 1'i Yağmaya Teşebbüs, 1'i 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet olmak üzere toplamda 22 ayrı suça karışan ve Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticisi olan firari Mirhan Aygün gözaltına alındı.
2024 YILINDAN BU YANA ARANIYORDU
Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticisi olan ve özellikle kuyumcuları tehdit eden çete üyelerine talimatları veren kişi olduğu iddia edilen Mirhan Aygün'ün 2024 yılından bu yana firari olarak arandığı ifade edildi.
Kuzey Irak'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Mirhan Aygün, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
"Meylo" kod adlı Mirhan Aygün'ün ismi, 5 Şubat 2024 tarihinde Barış Boyun Suç Örgütü'nce öldürülmek istenen dövizci Mustafa Ak'ın hedef alındığı ve İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde bulunan Balkon Kafe isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda da geçmişti. Silahlı saldırıda bir kişi yaralanmıştı.