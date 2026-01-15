Evde kandil simidi tarifi! Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi nasıl yapılır? Evde kandil simidi yapmak kolay mı? Kandil simidi malzemeleri neler? İşte evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz kandil simidi...
KANDİL SİMİDİ TARİFİ
4.5 su bardağı un
125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Üzeri için
Yumurta akı
Susam
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Geniş bir kabın içinde veya büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki malzemeleri karıştırın.
Karışımın üstüne elediğiniz unu yavaş yavaş ilave edin. Kabartma tozunu da ekleyin ve yoğurun.
Hamurun kulak memesi kıvamında olmasına özen gösterin.
Hamuru yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirin.
Bu sırada yumurta ve susamı hazırlayın.
Dinlenen hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya, ardından susama buladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
Soğuyunca servis edin. Afiyet olsun.