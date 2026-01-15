İzmir'de 15 Ocak Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de bugün kaç saat su kesintisi yaşanacak?

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 15 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ
ÇEŞME SAKARYA, 16 EYLÜL 15.01.2026 saat 11:23 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ILICA 15.01.2026 saat 10:48 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, TAHSİN YAZICI 15.01.2026 saat 10:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ATA 15.01.2026 saat 09:14 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ALTINTEPE, BARBAROS, CÜNEYTBEY, GAZİPAŞA, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, MİTHATPAŞA 15.01.2026 saat 09:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY 15.01.2026 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, TURABİYE 15.01.2026 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.