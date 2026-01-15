Miraç Kandili gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Miraç Kandili Gecesi faziletleri nelerdir...

Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın 2026 dini günler takvimine göre, İslam aleminde manevi huzur ve heyecanla beklenen Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde dualar edilecek ve tüm camilerde namazlar kılınacak. Miraç, terim olarak Hz . Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. Bu mübarek Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler, Müslümanların manevi huzur bulmasına yol gösterecek. Peki, Miraç Kandili'nde ne yapılır, yapılacak ibadetler nelerdir? İşte, Miraç Gecesi ibadetleri, fazileti ve duaları...

MİRAÇ GECESİNİN ÖNEMİ

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği gece olarak idrak ediliyor. Bu hadise, namazın farz kılınması, Bakara Suresi'nin son ayetlerinin indirilmesi ve tevhide bağlı kalan müminler için bağışlanma müjdesiyle İslam tarihinde özel bir yere sahip bulunuyor.

Mirac: Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir.