Miraç Kandili gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Miraç Kandili Gecesi faziletleri nelerdir...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, İslam aleminde manevi huzur ve heyecanla beklenen Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde dualar edilecek ve tüm camilerde namazlar kılınacak. Miraç, terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. Bu mübarek Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler, Müslümanların manevi huzur bulmasına yol gösterecek. Peki, Miraç Kandili'nde ne yapılır, yapılacak ibadetler nelerdir? İşte, Miraç Gecesi ibadetleri, fazileti ve duaları...
MİRAÇ GECESİNİN ÖNEMİ
Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği gece olarak idrak ediliyor. Bu hadise, namazın farz kılınması, Bakara Suresi'nin son ayetlerinin indirilmesi ve tevhide bağlı kalan müminler için bağışlanma müjdesiyle İslam tarihinde özel bir yere sahip bulunuyor.
Mirac: Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER
Bu mübarek gecede ibadet etmek isteyenler için öne çıkan uygulamalar arasında kaza ve nafile namazları eda etmek yer alıyor.
Kur'an-ı Kerim okumak, özellikle İsra Suresi ile Bakara Suresi'nin son ayetlerini tilavet etmek Miraç Kandili'nde faziletli kabul ediliyor.
Salavat-ı şerife getirmek, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek de bu gecenin ruhuna uygun ibadetler arasında sayılıyor.
Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli.
MİRAÇ KANDİLİ DUASI VE TÖVBE-İ İSTİĞFAR
Miraç Kandili duası, sadece sözlerin tekrarından ibaret değil; samimiyetle yapılan bir yöneliş olarak görülüyor. Müminler bu gecede Allah'tan af ve bağışlanma diliyor, tövbe-i istiğfarla kalplerini arındırmaya niyet ediyor. Dualarda, imanla yaşamak, son nefesi imanla verebilmek ve toplumsal huzur için niyazda bulunmak öne çıkıyor.
MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR
"Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: Ya ilahel-alemin.
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!"
AMENERRASULÜ DUASI
Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)
Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)
AMENERRASULÜ DUASININ TÜRKÇE ANLAMI
"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)