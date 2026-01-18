Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Ümit Karan'ın 21 yaşındaki sevgilisi itiraf etti: Bana kokain verdi

21 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ: ÜMİT KARAN BANA KOKAİN VERDİ "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan'la ilgili suçlamaların ayrıntılarına SABAH ulaştı. Ş.N (21) isimli genç bir kızın geçtiğimiz Çarşamba günü savcılıkta Karan'la ilgili ifade verdiği ortaya çıktı. Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen genç kız, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti.

AYLIK GELİRİ 50 BİN LİRAYMIŞ Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Karan'a uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde temini suçlaması yöneltiliyordu. Karan'ın savcılık ifadesine de SABAH ulaştı. Kendisini 'Yorumcu' olarak tanıtan Karan, aylık gelirinin de 50 bin lira olduğunu dile getirdi.

Ş.N., ifadesinde "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİR ŞEY KULLANDIM"



Uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmeyen Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" diye de şerh düştü. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermediğini öne süren Karan, Ş.Ö. isimli genç kızı da tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kendisine kokain verme gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.

KARAN'A UYUŞTURUCU GETİREN 3 İSİM DE SORULDU



Karan'a uyuşturucu temin eden ve gözaltına alınıp tutuklanan 3 ayrı isim olan Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş ve Nuray İstek de sorgusunda soruldu. Karan, Timuçin Ünal'ı 20 yıldır tanıdığını ve tekstil sektöründe olduğunu dile getirerek uyuşturucu satmadığını söyledi. Gökhan Gümüş'le 4 yıl önce tanıştıklarını arada bir yemek yediklerini ancak uyuşturucu madde vermediğini öne sürdü.

Nuray İstek'in de Gökhan Gümüş'ün kız arkadaşı olarak tanıdığını, onla da uyuşturucu madde temini noktasında alakasının olmadığını iddia etti. Karan ifadesinde, Ş.Ö. ile aralarında duygusal ilişki olduğunu ancak en son yılbaşı akşamı kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını ancak görüşmediğini dile getirdi.