Uzlaşmacı örgüte 9 ilde baskın

Kurbanlarını sahte kadın profilleriyle tuzağa düşürüp mahrem görüntülerini ele geçirdikten sonra kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp dolandıran çete, polisin takibinden kaçamadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Atakan Soyukan Görgülü'nün yaptığı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Şüphelilerin, mahrem görüntülerini elde ettikleri mağdurları daha sonra kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp aradıkları tespit edildi.

"DAVA AÇILDI" DİYE KORKUTMUŞLAR

Mağdurlarda "Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek korku ve panik oluşturan şüphelilerin, 'uzlaştırma ücreti' adı altında toplam 15 milyon TL'den fazla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Ekipler, 13 Ocak günü İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

HAVALIMANI YOLUNDA YAKALANDI

Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü kadın 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon devamında örgütün suç lideri Atakan Soykan Görgülü'nün de yurtdışına çıkış hazırlığında olduğu ve kaçarken havalimanı yakınında ekipler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.