Türkiye, Kuzey Makedonya’da iki camiyi restore edecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Hacı Balaban Camisi ile Kalkandelen kentindeki Alaca Camisi'nin restorasyonunu gerçekleştirecek. Çalışmalara ilişkin protokol, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği arasında imzalandı. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, imzalanan protokole ilişkin açıklamasında, Osmanlı coğrafyasında yer alan vakıf eserlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.