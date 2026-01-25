Yoğun bakımdan objektife

ANTALYA'DA özel bir hastanede organ nakil koordinatörü olarak görev yapan Dr. Levent Yücetin, 1998 yılında göreve başladığını, o yıllarda organ bağışı ile organ naklinin öneminin tam olarak anlaşılmadığını söyledi. Dr. Yücetin, "Yaşı kaç olursa olsun canını, yakınını, sevdiğini yoğun bakımın kapısında umutla bekleyen ama onu kaybeden bir aileye doktor arkadaşlarımız beyin ölümü gerçekleştiğini söylüyor. Bundan çok kısa süre sonra biz aileye gidip, daha ölüm bu kadar sıcakken 'Yakınınızın organlarını bağışlar mısınız' diyoruz. Bu çok zor bizim için" ifadelerini kullandı.

EN GÜZEL ANISINI PAYLAŞTI

MESLEK hayatında unutamadığı anılardan birini paylaşan Dr. Levent Yücetin, "Bu kadar yıl içinde üzüntüsüyle, sevinciyle çok zorluklar çektik ama birçok arkadaşımızı da eğittik. O arkadaşlardan biri ile ilgili bir anım var. 20'li yaşlarda bir genç, geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşmişti. Ben de organ nakil koordinatör adayı arkadaşımla beraber aile görüşmesine girdim. Yaklaşık 2,5 saatlik görüşme oldu. Aile, gencin organlarını bağışladı. Aile uzaklaştıktan sonra koordinatör adayı arkadaş duvara yaslandı ve yere çöktü. 'Ben bu işi asla yapamam" dedi.

'Dur, olayın başındayız' dedim. Kalp, karaciğer, böbrekler bağışlanmıştı. Prosedürler gerçekleştirildi. Organ nakil koordinatörü olacak arkadaşıma dedim ki, 'Gel bakalım şimdi başka bir yere gidiyoruz.' Önce kardiyoloji yoğun bakıma götürdüm. Kalp nakli yapılan hasta gözleri açık, gülümsüyor. Ailesi camın arkasından hastaya bakıyor. Daha sonra karaciğer nakli olan hastayı ziyaret ettik. Böbrek nakli olan hastalara gittik. Böbrek hastaları, artık doya doya su içtiklerin söylediler. Organ nakli koordinatörü adayı arkadaşa döndüm, 'Dün ölümün soğuk yüzünü gördük. Bugün de yaşamın sıcak yüzünü.' o arkadaşım bugün hala işinin başında ve Türkiye'nin en değerli organ nakil koordinatörlerinden biri" dedi.

'BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM'

SONRAKİ yıllarda daha profesyonel fotoğraflar çekmeye başladığını, yarışmalara katıldığını anlatan Dr. Yücetin, "Bu da benim için meditasyon oldu. Bir kaçış yolu oldu" ifadelerini kullandı. Fotoğraf çekerken ve içlerinden en iyilerini seçerken başka hiçbir şey düşünmediğini sözlerine ekleyen Dr. Levent Yücetin, "Bu süre içinde hiçbir şey düşünme şansınız yok.Yapabileceğiniz tek şey fotoğraflara odaklanmak" diye konuştu. Bazen fotoğraf çekmek için doğanın içinde olduğunu da belirten Dr. Yücetin, "Bir ormanın içinde, denizin kıyısında sadece güneşin doğuşunu fotoğraf için beklemek, işte o dinginlik, o sakinlik benim meditasyonum oluyor" şeklinde konuştu.

ÖDÜLLÜ BİR SANATÇI

Çektiği fotoğraflarla Hindistan, İsveç, Sri Lanka, Almanya, Güney Afrika, Çin, Filipin, Nijerya, Katar'ın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden, Federation Internationale de l'Art Photographique (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) yarışmalarında altın, gümüş ve çeşitli madalyalar aldığını aktaran Dr. Levent Yücetin, gezgin olarak 48 ülkede bulunduğunu ve buralarda fotoğraflar çektiğini söyledi. Halen Excellence FIAP ödüllü olduğunu belirten Dr. Yücetin, bu ödülü alabilmek için 20 ülke yarışmasında 40 farklı fotoğrafın 200 ödül alması gerektiğini ifade etti.

ÇOK SAYIDA MADALYA

Fotoğraf tutkusunun ailece çıktıkları gezilerde de devam ettiğini ifade eden Dr. Levent Yücetin, "Dünyanın çeşitli yerlerine, eşim ve kızımla çok keyifli seyahatler yaptık. Buralarda fotoğraf çekiyordum. Sonra bu işlerde daha iyi olan dostlarıma, arkadaşlarıma gösterdim fotoğraflarımı. Ardından birlikte seçtiğimiz kareleri uluslararası yarışmalara gönderdik. Güzel geri dönüşler aldım. Bir uluslararası fotoğraf organizasyonu var. Burada çekilen fotoğraflar ve kazanılan ödüllerin karşılığında fotoğrafı çeken kişiye ünvan veriliyor. Ben de fotoğraflarımı o organizasyona göndermeye başladım. Verilen ünvan 'uluslararası fotoğrafçı' ünvanı. Ünvanlar beğenilen fotoğraf karelerinizin sayısına göre değişiyor. Ben de dünyanın değişik ülkelerindeki jürilerin beğendiği 100'ün üzerindeki fotoğrafımla uluslararası fotoğraf sanatçısı ünvanına sahibim. Dünyanın farklı ülkelerindeki yarışmalardan da altın ve gümüş madalyalar aldım. Toplam 39 farklı ülkeden 100'ün üzerinde ödülüm var" dedi.