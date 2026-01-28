Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ı öldürmüştü: Mahkeme heyeti o rapor için araştırma yapacak!





"O HAK ETTİ"



Duruşmada tanık olarak dinlenen Celal U, olayın yaşandığı restorana arkadaş grubu ile yemek yemeye gittiklerini belirterek, "Maktul de masamıza gelmişti. Bir müddet bizimle oturdu, ardından kalktı, mutfağa yöneldi. Mutfak ile bizim oturduğumuz masanın arası 20 metre kadar uzaktaydı. Bir süre sonra içeriden bağrışma ve cam kırılma sesi geldi. Sese doğru gittiğimde maktulün yerde yattığını gördüm. Nabzını kontrol etmek için eğildiğimde, boğazının kesildiğini gördüm. Sanık da bıçakla yanında duruyordu. Sanığa 'Ne yaptın?' diye serzenişte bulundum. Sanık 'O hak etti" diye cevap verdi. O sırada jandarma ekipleri olay yerine geldi." ifadelerini kullandı.



Maktulün ailesi, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.



Sanık avukatı ise müvekkilinin aklı dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.