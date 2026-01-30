Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme! Uygun donör...

Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Özkan'ın hem sağlık değerlerinin düzeldiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu belirtildi.

'SET ARKADAŞI DONÖR OLDU'

Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" diye konuştu.